Россия может ввести безвизовый режим для болельщиков Евро-2020

В документе правительства содержится пункт о госрегулировании стоимости номеров в гостиницах. Также законопроектом предусмотрены налоговые льготы для иностранцев и лиц без гражданства, которые будут помогать в проведении и подготовки к чемпионату Европы по футболу. Действие льгот продлится до начала 2021 года.