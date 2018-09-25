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Роскачество: в консервах вместо дорогой красной рыбы нашли дешевый заменитель

25 сентября 2018, 15:51
Эксперты Роскачество проверили продукцию предприятий, выпускающих консервы из лососевых рыб и выявили серьезные нарушения.

Три производителя подменяли дорогую нерку, кету и кижуча дешевой горбушей. Об этом пишет RNS.

В продукции девяти брендов сотрудники Роскачества нашли погибшие личинки нематод. Мертвые личинки паразитов не представляют угрозы для здоровья человека. Консервы четырех марок имели плохой вкус и запах. Еще 12 производителей на сняли всю чешую с рыбы.

В ходе проверки на токсины в консервах вредных соединений не обнаружено. Объемы полихлорированных бифенилов (ПХБ), позволяющих установить экологичность места, где поймали рыбу, а также гистамина, показывающего свежесть продукта, везде находились в пределах допустимых значений. Ни в одних исследуемых консервах не было найдено клостидий, плесневых грибов и дрожжей. Это значит, что на производствах соблюдается стерильность и технологические режимы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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