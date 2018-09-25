«Норникель» оказал содействие в реконструкции аэропорта «Норильск»

Как написали «Новые известия», благодаря обновлению взлетно-посадочной полосы, она приведена в соответствие самым передовым требованиям в сфере безопасности полетов. С этого периода в Норильск можно добираться самолетами любых размеров и типов, не волнуясь о влиянии тяжелых погодных условий. Отмечается, что теперь аэропорт превратился почти во «всепогодный». По замечанию Александра Нерадько, главы Федерального агентства воздушного транспорта, взлетно-посадочную полосу аэропорта Норильска строили при учете всех строительных норм, принципов и требований авиации. Он уверил, что с этого момента для пассажиров повысится безопасность и комфорт полетов.