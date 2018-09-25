«Норникель» оказал содействие в реконструкции аэропорта «Норильск»

Как написали «Новые известия», благодаря обновлению взлетно-посадочной полосы, она приведена в соответствие самым передовым требованиям в сфере безопасности полетов. С этого периода в Норильск можно добираться самолетами любых размеров и типов, не волнуясь о влиянии тяжелых погодных условий. Отмечается, что теперь аэропорт превратился почти во «всепогодный». По замечанию Александра Нерадько, главы Федерального агентства воздушного транспорта, взлетно-посадочную полосу аэропорта Норильска строили при учете всех строительных норм, принципов и требований авиации. Он уверил, что с этого момента для пассажиров повысится безопасность и комфорт полетов.
Старший вице-президент, руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин полагает, что обновление норильского аэропорта стало одним из главных социальных и инфраструктурных проектов. Он убежден, что новый аэропорт улучшит качество жизни местного населения и даст гражданам возможность учиться, работать и отдыхать за пределами региона. Как подчеркнул Батехин, в «Норникеле» предприняли все требуемые меры, чтобы в ходе ремонтных работ аэропорт функционировал, причем даже при пиковых нагрузках.
Реконструкцию начали в 2013 году. Из-за того, что рабочим не удалось закрыть аэропорт полностью, приходилось трудиться в недолгие летние сезоны. Кроме всего отмечается, что выполнение проекта находилось под личным контролем главы государства Владимира Путина, поскольку для развития всей Арктики этот проект имеет стратегическое значение. Как только в следующем году реконструкция завершится, «Норильск» станет одним из наиболее современных аэропортовых комплексов российской Арктики.
На проект было пущено более 12,5 миллиарда инвестиций. Из этих средств 7,6 миллиарда выделили из федерального бюджета, а свыше пяти миллиардов предоставил «Норникель». Компания является собственником комплекса зданий и сооружений аэропорта.