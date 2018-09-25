Ирек Ялалов о своей отставке: В каких-то моментах я был жестокий, но ничего личного

-Если в пятницу будут приняты определенные решения, вы сами знаете какие, мы будем вам помогать, - заверил мэр. - Сегодня у нас крайнее оперативное совещание. Мы очень немного поработали, да, в каких-то моментах я был жестокий, но ничего личного. Я такой человек: когда работаю, не переношу на личные вещи. Добиться хороших результатов без потерь для бюджета – вот такая задача у меня была.