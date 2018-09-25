Ирек Ялалов о своей отставке: В каких-то моментах я был жестокий, но ничего личного

Сегодня, 25 сентября, в уфимской мэрии состоялось последняя оперативка с Иреком Ялаловым. Напомним, сити-менеджер после выборов в Госсобрание Башкирии решил досрочно уйти в отставку. Он входил в первую тройку республиканского списка партии "Единая Россия", решил стать депутатом Госдумы, и его уже рекомендовали на пост члена Совета Федерации. То есть, скорее всего, Ирек Ялалов продолжит свою карьеру в качестве сенатора от Госсобрания РБ.
-Если в пятницу будут приняты определенные решения, вы сами знаете какие, мы будем вам помогать, - заверил мэр. - Сегодня у нас крайнее оперативное совещание. Мы очень немного поработали, да, в каких-то моментах я был жестокий, но ничего личного. Я такой человек: когда работаю, не переношу на личные вещи. Добиться хороших результатов без потерь для бюджета – вот такая задача у меня была.
Напомним, 17 сентября в городской Совет Уфы поступило заявление о досрочном прекращении полномочий Ирека Ялалова. Как выяснилось, главу администрации Уфы рекомендуют избрать членом Совета Федерации от башкирского парламента нового созыва. Заявление мэра Уфы будет рассмотрено на заседании городского Совета 27 сентября. Первое заседание Госсобрания Башкирии состоится 28 сентября.