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Ирек Ялалов: Через 20 лет Уфа будет красивым и уютным парком

25 сентября 2018, 08:56
Такое мнение сити-менеджер выразил на оперативном совещании в мэрии.

25 сентября на утренней оперативке в городской администрации Ирек Ялалов поздравил жителей города с победой Уфы в номинации «Лучшая муниципальная практика». Напомним, результаты конкурса подводил вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

- Первое место стало возможным благодаря нашей программе «Город в парке», - уверен Ирек Ялалов. – С 2012 года нами было организовано 19 новых и реконструировано 28 существующих мест отдыха. Таким образом, через 20 лет наш город будет находиться внутри красивого и уютного парка.

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#Новости#Мэр#Виктория Куприянова#Город
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