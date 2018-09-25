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Ирек Ялалов: Нужно восстанавливать нормальное авиасообщение между городами

25 сентября 2018, 09:11
Сити-менеджер подчеркнул, что в Уфу нельзя улететь из любого города страны.

Несмотря на то, что в последние годы количество рейсов из Уфы увеличилось, их все же недостаточно, считает глава уфимской администрации.

- В конце концов, нужно восстанавливать нормальное авиасообщение между городами, - отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов в рамках совещания в мэрии. - В советское время было очень много рейсов, а что сейчас? Рейсов мало, поэтому мы будем обращаться к руководству страны, чтобы региональная авиация также развивалась, рейсов только в Екатеринбург и Казань недостаточно.

Как уточнил сити-менеджер, с проблемой трансфера городская администрация столкнулась во время организации форума МАГ – не все градоначальники и спикеры смогли добраться до Уфы прямыми рейсами.

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