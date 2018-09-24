Ялалов предложил правительству Башкирии способ избавиться от коммунальных долгов

Сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Ирек Ялалов предложил в качестве решения проблемы большой задолженности за коммунальные услуги рассмотреть возможность банкротства управляющих компаний, накопивших большие долги, и списания с них этого бремени.
- В других регионах именно так решают проблему, а нам мешает так поступить порядочность по отношению к ресурсникам, - отметил Ирек Ялалов. – А если объявить должников банкротами и списать долги, размер задолженности может существенно уменьшится. Данную проблему стоит решать в судебно-правовом русле.
Премьер-министр Рустэм Марданов согласился с предложением Ирека Ялалова и поручил администрации Уфы проанализировать ситуацию в пределах города и представить свои предложения.
Как отметил в своем выступлении на оперативном совещании министр ЖКХ Башкирии Сергей Афонин, на сегодняшний лень размер просроченной задолженности за коммунальные услуги в Башкирии достиг 5 млрд 697 млн рублей, из них около 4 млрд – за тепло, свыше 1 млрд 400 млн рублей – за газ и 451 млн рублей – за электроэнергию.