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Ялалов предложил правительству Башкирии способ избавиться от коммунальных долгов

24 сентября 2018, 12:48
Мэр Уфы считает, что кардинально решить проблему растущей задолженности за коммунальные услуги мешает порядочность властей республики.

Сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Ирек Ялалов предложил в качестве решения проблемы большой задолженности за коммунальные услуги рассмотреть возможность банкротства управляющих компаний, накопивших большие долги, и списания с них этого бремени.

- В других регионах именно так решают проблему, а нам мешает так поступить порядочность по отношению к ресурсникам, - отметил Ирек Ялалов. – А если объявить должников банкротами и списать долги, размер задолженности может существенно уменьшится. Данную проблему стоит решать в судебно-правовом русле.

Премьер-министр Рустэм Марданов согласился с предложением Ирека Ялалова и поручил администрации Уфы проанализировать ситуацию в пределах города и представить свои предложения.

Как отметил в своем выступлении на оперативном совещании министр ЖКХ Башкирии Сергей Афонин, на сегодняшний лень размер просроченной задолженности за коммунальные услуги в Башкирии достиг 5 млрд 697 млн рублей, из них около 4 млрд – за тепло, свыше 1 млрд 400 млн рублей – за газ и 451 млн рублей – за электроэнергию.

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