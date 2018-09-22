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Ирек Ялалов предложен в качестве кандидата в сенаторы от Башкирии

22 сентября 2018, 13:59
Сегодня после окончания конференции регионального отделения "Единой России" в Уфе прошло заседание политсовета партии.

На нем было принято решение предложить в башкирском парламенте кандидатуру Ирека Ялалова на пост члена Совета Федерации от Госсобрания Башкирии. Это будет сделано после согласования с генсоветом "Единой России" в Москве.

Полномочия сенатора Рафаила Зиннурова были прекращены в связи с избранием нового состава башкирского парламента. Решение о назначении пока еще мэра Уфы сенатором будет принято Госсобранием Башкирии нового созыва. Его первое пленарное заседание состоится 28 сентября.

Напомним, 17 сентября в городской Совет Уфы поступило заявление Ирека Ялалова о досрочном прекращении своих полномочий главы администрации Уфы. 27 сентября состоится заседание городского Совета Уфы, на котором и рассмотрят это заявление.

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