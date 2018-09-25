Ирек Ялалов о Стратегии-2030: Если вы не думаете о будущем, у вас его нет

Сегодня утром, 25 сентября, на оперативном совещании в мэрии Уфы сити-менеджер Ирек Ялалов выразил надежду, что все основные силы будут направлены на реализацию принятой стратегии развития региона.
- Как метко выразился драматург Джон Голсуорси: «Если вы не думаете о будущем, у вас его нет», - отметил Ирек Ялалов. - Стратегия-2030 – необходимая часть будущего, которое нужно будет реализовывать всем нам.
Напомним, основной целью Стратегии-2030 для Башкирии является увеличение ВВП до трех раз, также необходимо войти в число десяти регионов-лидеров.