В Башкирии построят новый многофункциональный культурный центр

– Средства на проектирование выделены, – отметил Рустэм Марданов. – В ходе заседания экспертного совета по бюджетным инвестициям, были рассмотрены и другие актуальные вопросы. В частности, принято решение о реконструкции паркового комплекса в Уфе, который расположен около Монумента Дружбы и непосредственно граничит с набережной реки Белой.