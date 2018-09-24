Украина обвиняет Россию в создании «опасных инцидентов»

На страничке ВМС Украины в Facebooк написано, что военные суда РФ преследовали спасательный корабль «Донбасс» и морской буксир «Корец», во время их движения в Керченском проливе. Сначала украинские суда сопровождали боевые корабли России «Приазовье», «Дон» и «Аметист». Позже к эскорту подключились еще порядка 10 кораблей и катеров Черноморского флота и ФСБ России. Вскоре в небе появилось несколько военных самолетов РФ.