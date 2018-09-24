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СМИ: Африканские обезьяны являются переносчиками тропического сифилиса

24 сентября 2018, 19:38
Журнал Emerging Microbes & Infections пишет о том, что приматы в Африке болеют тропическим сифилисом.

Ранее считалось, что данное заболевание поражает только людей. Об этом 24 сентября информирует газета «Известия».

Международная команда ученых исследовала африканских приматов. Именно она и сделала громкое открытие. Медики планировали к 2020 году полностью искоренить тропический сифилис. Однако наличие его у обезьян не даст осуществить задуманное.

Отметим, что возбудителем тропического сифилиса является инфекция Treponema pallidum pertenue. Болезнь поражает кости, суставы и кожу. Инфекция передается во время прикосновения к пораженному участку кожи. Особую опасность тропический сифилис несет для детей. Последние заражают друг друга во время игр.

Сейчас тропический сифилис встречается в 14 государствах на планете. В запущенных случаях болезнь может привести к инвалидности и даже смерти.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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