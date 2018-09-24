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Лауреаты фестиваля Владимира Спивакова в Уфе получили премию от Фонда Мустая Карима

24 сентября 2018, 13:05
Двое юных музыкантов фестиваля были награждены специальной премией «Надежда».

Обладателями премии стали юные музыканты Мария Дуэньяс и Федор Безносиков. На церемонии выступил учредитель Фонда, внук народного поэта Башкортостана Тимербулат Каримов.

- Для меня большая честь вручить премию «Надежда» Марии Дуэньяс и Федору Безносикову от имени Фонда имени Мустая Карима. Мустай Карим уделял огромное внимание делу поддержки молодых талантов, людей искусства. Пусть имя Мустая осеняет творчество наших сегодняшних лауреатов, - отметил он.

Церемония награждения лауреатов состоялась в Государственном концертном зале «Башкортостан». Конкурс проходил в течение четырех дней, в мастерстве игры состязались скрипачи в возрасте от 15 до 26 лет из шести стран мира.

Подробнее об итогах фестиваля вы можете прочитать здесь.

Напомним, ранее Рустэм Хамитов вместе с Тимербулатом Каримовым возложил цветы к могиле выдающегося земляка.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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