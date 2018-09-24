Конференция «Нефть. Мед.SMM» в Уфе: современный стандарт образовательных мероприятий

- Меня, как модератора, упрекнули в том, что вопросы, которые прозвучали на медиа-дебатах, были не столь компетентными для представителя PR-специалиста, как хотелось бы некоторым зрителям. С упреком полностью согласна. Однако, напомню, задачей этой дискуссией было обозначение пула вопросов, которые чаще всего задают заказчики рекламных материалов. «Что мне даст публикация в СМИ или у блогера, сколько она стоит и в какие сроки удастся вернуться вложенные деньги» - самые распространенные запросы. Участники дебатов ответили на них исходя из своего опыта и видения ситуации. И это была крайне важно – показать клиентам, сидящим в зале, реальных «медиа-людей» и их мнение. Успешность проведенной дискуссии измеряю отзывами тех, кто подошел после ее окончания и поблагодарил за работу. Поэтому решение отказаться от демонстрации собственного взгляда на результативность того или источника коммуникации считаю в данной ситуации верно выбранной тактикой, - прокомментировала итоги медиа-дебатов организатор конференции Екатерина Телина.