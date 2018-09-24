«Газпром» перестал быть лидером рейтинга S&P Global Platts

В нынешнем году наиболее крупной энергетической компанией мира признана Exxon Mobil из США. Об этом пишет RNS.
Два года назад «Газпром» по версии S&P Global Platts находился на третьем месте в перечне крупнейших энергокомпаний мира. В 2015 году он был всего лишь на 43-м месте.
«Лукойл» в 2018 году признан S&P Global Platts второй крупнейшей энергокомпанией на планете. Двумя годами ранее он был на шестой позиции, а три года назад - на 13-й.
Корпорация «Транснефть» в этом году заняла 54-е место в перечне S&P Global Platts, опустившись за год с 46-й строчки. «Россети», как и в минувшем году, занимают 56-е место, а «Новатэк» - 60-е. Последняя опустилась в рейтинге с 44-й строчки.