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«Газпром» перестал быть лидером рейтинга S&P Global Platts

24 сентября 2018, 16:11
Государственная корпорация «Газпром» переместилась с первого на 17 место рейтинга самых крупных энергетических компаний мира S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings.

В нынешнем году наиболее крупной энергетической компанией мира признана Exxon Mobil из США. Об этом пишет RNS.

Два года назад «Газпром» по версии S&P Global Platts находился на третьем месте в перечне крупнейших энергокомпаний мира. В 2015 году он был всего лишь на 43-м месте.

«Лукойл» в 2018 году признан S&P Global Platts второй крупнейшей энергокомпанией на планете. Двумя годами ранее он был на шестой позиции, а три года назад - на 13-й.

Корпорация «Транснефть» в этом году заняла 54-е место в перечне S&P Global Platts, опустившись за год с 46-й строчки. «Россети», как и в минувшем году, занимают 56-е место, а «Новатэк» - 60-е. Последняя опустилась в рейтинге с 44-й строчки.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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