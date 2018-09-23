«Россети» проводят крупные учения в Тверской области

Вообще, как заявил директор «Россетей», Тверская область является довольно сложным регионом для энергетиков, учитывая большое количество болот и лесов. Специалистам приходится работать в непростых природных условиях. На первый план выходит не только профессиональная подготовка, но и смекалка, а также выносливость. В то же время Ливинский призвал сотрудников «Россетей» не искать оправданий и поддерживать высокий уровень оказываемых услуг.