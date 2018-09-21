В Уфе за один вечер спасатели помогли выйти из леса четырем грибникам

Уфимок вывели из леса и подвезли до парома, но тут позвонила женщина из первой группы. Они вернулись к себе, а дедушка, который уже должен был быть дома, нет. Через некоторое время спасатели 76-летнего мужчину нашли живым и невредимым – пенсионер не дошел до дороги буквально 400 метров. Спасатели помогли пожилому уфимцу выйти из леса и сопроводили до его садового участка.