Глава минэкономразвития Максим Орешкин: Прорыв экономики страны будет в 2024 году

Как передают «Новые Известия», Дмитрий Медведев в следующем году рост ВВП не превысит 1,3%. Благодаря реформам, с 2021 года экономика России будет расти каждый год больше чем на 3%.
«Прогнозируемые темпы роста превзойдут темпы роста мирового ВВП и позволят России войти в пятерку самых крупных экономик мира, преодолев 4-процентное текущее отставание от Германии»,- заявил министр Орешкин.
Оптимистичны в ведомстве и насчет курса рубля. В минэкономики по-прежнему считают, что к концу года доллар будет стоить 64 рубля.