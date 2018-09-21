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Глава минэкономразвития Максим Орешкин: Прорыв экономики страны будет в 2024 году

21 сентября 2018, 13:40
По его словам, наша страна войдет к этому времени в список крупнейших экономик мира и даже опередит Германию.

Как передают «Новые Известия», Дмитрий Медведев в следующем году рост ВВП не превысит 1,3%. Благодаря реформам, с 2021 года экономика России будет расти каждый год больше чем на 3%.

«Прогнозируемые темпы роста превзойдут темпы роста мирового ВВП и позволят России войти в пятерку самых крупных экономик мира, преодолев 4-процентное текущее отставание от Германии»,- заявил министр Орешкин.

Оптимистичны в ведомстве и насчет курса рубля. В минэкономики по-прежнему считают, что к концу года доллар будет стоить 64 рубля.

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