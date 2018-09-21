Ашурбейли: русское село можно сделать красивым и правильным

В 2010 году никто и не думал, что разрушенная церковь, где в алтаре гуляют коровы, а крыши нет вовсе, может снова возвысится над селом. Именно в это время глава «Социума» Игорь Ашурбейли начал заниматься генеалогическими изысканиями, которые и привели его в село. Оказалось, что предки промышленника происходили из этих мест. Спокойно наблюдать, как разваливается старинный храм в честь Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи он не мог, поэтому и предложил проект восстановления церкви. Всего за 2,5 года храм удалось полностью воссоздать. Ашурбейли пояснил, что немаловажную роль в этом сыграл его богатый опыт – глава «Социума» неоднократно участвовал в проектах по восстановлению храмов в стране.