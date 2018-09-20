В Уфе бывший арендатор теплохода предложил взятку за молчание

Компания при этом продолжала продавать путевки, зная, что не сможет отправить теплоход в рейс. Когда полицейские начали проверку, директор организации приехал к заместителю директора Башкирского речного пароходства и предложил не сообщать о расторжении договора в правоохранительные органы за 100 тысяч рублей.