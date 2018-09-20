В Уфе бывший адвокат сел за взятку в 1,8 миллионов рублей

В июне 2016 года мать двух молодых людей, которые обвинялись в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, обратилась к адвокату за защитой их интересов в суде. Мужчина потребовал 1,8 миллионов рублей якобы для передачи судье. Полученные деньги осужденный похитил и потратил на собственные нужды.
Наркосбытчиков осудили, приговорив к 17 и 18 годам лишения свободы. Мать молодых людей обратилась в полицию.
Осужденный обжаловал приговор в апелляционной инстанции, однако Верховный суд согласился с мнением прокуратуры о невозможности применения к осужденному условного лишения свободы и сократил срок до двух лет.