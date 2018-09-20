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Спецслужбы Великобритании могли перехватывать сообщения чиновников ЕС

20 сентября 2018, 21:51
Бельгийская прокуратура подозревает британскую спецслужбу Штаб правительственной связи (GCHQ) в том, что она перехватывала сообщения клиентов ведущей бельгийской компании связи Belgacom, услугами которой пользуются члены Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента.

В 2013 году бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ компромат на британские спецслужбы. После обнародования досье прокуратура Бельгии начала расследовать указанные в документах случаи шпионажа со стороны Великобритании. Об этом пишет газета «Известия».

Бельгийская прокуратура показала министру юстиции Коэну Генсу отчет, сделанный правоохранителями по итогам пяти лет, в течение которых длилось расследование. Генс должен представить этот доклад Совету национальной безопасности.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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