Спецслужбы Великобритании могли перехватывать сообщения чиновников ЕС

В 2013 году бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ компромат на британские спецслужбы. После обнародования досье прокуратура Бельгии начала расследовать указанные в документах случаи шпионажа со стороны Великобритании. Об этом пишет газета «Известия».
Бельгийская прокуратура показала министру юстиции Коэну Генсу отчет, сделанный правоохранителями по итогам пяти лет, в течение которых длилось расследование. Генс должен представить этот доклад Совету национальной безопасности.