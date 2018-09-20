Спецслужбы Великобритании могли перехватывать сообщения чиновников ЕС

В 2013 году бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ компромат на британские спецслужбы. После обнародования досье прокуратура Бельгии начала расследовать указанные в документах случаи шпионажа со стороны Великобритании. Об этом пишет газета «Известия».