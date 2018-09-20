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Роснедра хотят провести инвентаризацию месторождений до середины 2019 года

20 сентября 2018, 19:39
По словам главы Роснедр Евгения Киселева, инвентаризация нефтяных месторождений в России должна быть завершена не позднее первой половины будущего года.

Программу инвентаризации разработают к первому ноября 2018 года. Об этом пишет RNS.

Задача по проведению инвентаризацию нефтяных месторождений была поставлена руководству Роснедр и Минэнерго в ходе недавнего совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака и главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Козак сообщил о подготовке «дорожной карты» российских нефтяных месторождений. Документ должен быть готов к первому ноября. В нем будут данные, которые позволят определить дифференцированные подходы к налогообложению применительно к разным нефтяным месторождениям. Саму инвентаризацию необходимо завершить весной 2019 года.

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