Порошенко призвал отменить депутатскую неприкосновенность на Украине

В прошлом году украинский парламент направил в Конституционный суд страны два законопроекта, предполагающих отмену депутатской неприкосновенности. Один из этих проектов закона – президентский – предусматривает вступление в силу нового закона с 2020 года. Конституционный суд одобрил оба законопроекта.