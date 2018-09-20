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Порошенко призвал отменить депутатскую неприкосновенность на Украине

20 сентября 2018, 21:52
Президент Украины Петр Порошенко попросил всех парламентариев Верховной рады внести изменения в Конституцию страны и отменить депутатскую неприкосновенность.

В четверг, 20 сентября Порошенко выступил перед парламентом с ежегодным посланием. Он призвал в следующем созыве Рады первым делом проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности. Об этом пишет газета «Известия».

В прошлом году украинский парламент направил в Конституционный суд страны два законопроекта, предполагающих отмену депутатской неприкосновенности. Один из этих проектов закона – президентский – предусматривает вступление в силу нового закона с 2020 года. Конституционный суд одобрил оба законопроекта.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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