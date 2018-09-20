ГК ПИК: снижение прибыли в 6 раз и конфликты с недовольными жителями

В 2016 году ГК ПИК стал крупнейшей компанией в строительной отрасли, так как купил своего основного соперника – «Мортон». В 2017 году застройщик заработал в шесть раз меньше, чем годом ранее. Несмотря на печальные показатели, президент группы ПИК Сергей Гордеев выплатил 47 миллиардов рублей Александру Мамуту и Михаилу Шишханову, а взамен получил их доли в компании. Таким образом, Гордеев стал владельцем 74,6% акций строительной компании.