Белоруснефть: Белоруссия переживет остановку поставок нефти из России

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак выступил с заявлением о том, что для России экономически не целесообразно поставлять нефтепродукты в Белоруссию беспошлинно. Своего коллегу поддержал глава налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов. Он рассказал о намерении Москвы ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Объем таких поставок планируется сократить с двух миллионов тонн в год до 100 000 — 300 000 тонн.