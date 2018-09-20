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Белоруснефть: Белоруссия переживет остановку поставок нефти из России

20 сентября 2018, 19:33
Руководство «Белоруснефти» не прогнозирует возникновения дефицита нефти в случае, если Россия прекратит или ограничит свои поставки в страну.

Внутренний рынок Беларуси сможет стабильно работать в любых условиях. Об этом пишет RNS.

По словам заместителя гендиректора «Белоруснефти» Сергея Каморникова, дефицита черного золота в Белоруссии не будет, так как страна никогда не продавала зарубежные нефтепродукты. Местные компании из-за возможного ограничения поставок из России ничего не потеряют.

Все продаваемые в сети «Белоруснефти» нефтепродукты производятся в Белоруссии. Их поставщиками являются Мозырский НПЗ либо предприятие «Нафтан». Отечественные заводы смогут полностью удовлетворить спрос белорусских потребителей, сказал Каморников.

Бизнесмен добавил, что российские операторы АЗС продают в Белоруссии по большей части продукцию местных нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет о заправках сети «Лукойл», «Газпром нефть» и «Татнефть».

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак выступил с заявлением о том, что для России экономически не целесообразно поставлять нефтепродукты в Белоруссию беспошлинно. Своего коллегу поддержал глава налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазанов. Он рассказал о намерении Москвы ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Объем таких поставок планируется сократить с двух миллионов тонн в год до 100 000 — 300 000 тонн.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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