Трамп назвал печальной ситуацию со сбитым Ил-20 в Сирии

В Минобороны РФ заявили, что F-16 специально прикрывались Ил-20, подставляя тот под удар. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции сказал, что к гибели Ил-20 привела «цепь трагических случайных обстоятельств». Глава государства пообещал принять меры для недопущения подобных происшествий.