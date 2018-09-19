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Трамп назвал печальной ситуацию со сбитым Ил-20 в Сирии

19 сентября 2018, 16:19
По словам президента США Дональда Трампа, уничтожение сирийскими ПВО самолета Ил-20 ВКС России событие очень печальное.

Американский лидер добавил, что такое на войне случается. Об этом пишет RNS.

Российский военный самолет Ил-20 был сбит на территории Сирии в понедельник вечером. На борту воздушного судна находилось не менее 14 российских военных. Все они погибли.

Как стало известно, Ил-20 сбили сирийские ПВО, перепутав его с израильским истребителем F-16. В момент уничтожения российского самолета четыре истребителя Израиля атаковали объекты сирийских войск, расположенные в провинции Латакия.

В Минобороны РФ заявили, что F-16 специально прикрывались Ил-20, подставляя тот под удар. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции сказал, что к гибели Ил-20 привела «цепь трагических случайных обстоятельств». Глава государства пообещал принять меры для недопущения подобных происшествий.

Во вторник вечером Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе разговора российский лидер попросил своего собеседника не создавать впредь опасных ситуаций.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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