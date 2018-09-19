Новая жизнь из-под принтера: что собираются обсудить на FUTUREMED - 2018

Сегодня технологии развиваются столь активно, что уже все, что недавно казалось фантастикой, можно воплотить в реальной жизни. Медицина будущего вполне может стать фабрикой человеческих органов. Так, специальные 3D-принтеры легко создадут новые части тела. 3D-биопринтинг будет способен собирать ткани и целые органы из конгломератов клеток, как обычный конструктор.