Новая жизнь из-под принтера: что собираются обсудить на FUTUREMED - 2018

Сегодня технологии развиваются столь активно, что уже все, что недавно казалось фантастикой, можно воплотить в реальной жизни. Медицина будущего вполне может стать фабрикой человеческих органов. Так, специальные 3D-принтеры легко создадут новые части тела. 3D-биопринтинг будет способен собирать ткани и целые органы из конгломератов клеток, как обычный конструктор.
Как сообщают «Новые известия», на петербургской конференции биотехнологические и медицинские компании представят свои новейшие разработки, экспертное сообщество обсудит перспективные направления развития биотехнологий, в том числе и тех, которые активно применяются сегодня.
«Один на один с пациентом, или предельная персонализация» – эту тему выбрали организаторы конференции из ведущей отечественной медицинской компании ИНВИТРО.
Среди участников форума заявлены посол Singularity University в Российской Федерации Евгений Кузнецов, региональный директор по Европе ADD Abbott Laboratories Варлас Костас, основатель и генеральный директор ИНВИТРО Александр Островский, профессор Школы Системной Биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, председатель правления группы компаний ЛДЦ МИБС Аркадий Столпнер, главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, генеральный директор холдинга «ФёстМедиаИнвест» Федор Щербаков и другие специалисты.
Все они подумают над тем, как вести медицинский бизнес в эпоху персонализированной медицины, в чем роль медицинских СМИ с учетом новых условий, а также поделятся новейшими разработками.
Посетители конференции смогут увидеть футурологическую мистерию, поставленную по мотивам произведения лучшего фантаста Европы Анны Старобинец. Вечером гостей ждет торжественная церемония закрытия, где выступит специальный гость.