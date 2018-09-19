ФНС: Новые технологии приходят на смену бумажной волоките

Ясно, что в такой ситуации финансовые учреждения могут освободить собственников бизнеса от рутинных задач, посещений офиса и проверок контрагентов. Так, в «ДелоБанке» есть светофор, показывающий степень надежности контрагента перед оплатой. Кроме этого, он предоставляет возможность решения любой проблемы в дистанционном режиме. Представитель сервиса полагает, что это делает обслуживание в «Делобанке» особо выгодным для тех, кто не держит персонал на все случаи жизни.