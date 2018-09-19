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Bloomberg: в США началось расследование в отношении главы Tesla Илона Маска

19 сентября 2018, 16:15
По информации издания Bloomberg, Министерство юстиций США ведет следствие, главным фигурантом которого является основатель компании Tesla Илон Маск.

Внимание американского Минюста привлекли публичные заявления Маска о выкупе акций Tesla и выводе ее с биржи. Об этом пишет RNS.

Источники издания утверждают, что расследование в отношении бизнесмена находится на ранней стадии. Следствие может продлиться несколько месяцев. Разбирательство инициировано Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Расследование началось после публикации Маском на своей страничке в Twitter поста о том, что он раздумывает над тем, как вывести Tesla с биржи при стоимости акции 420 долларов за единицу. Тогда бизнесмен добавил, что «финансирование обеспечено». Позже Маск написал, что он передумал выкупать компанию, и она продолжит оставаться публичной.

Между тем, в самой Tesla данные о проверке Минюста подтвердили. Руководство получило запрос от надзорного органа на изучение документации компании. В Tesla отметили, что судебной повестки пока не пришло. На дачу показаний тоже никого не вызывали. Компания понимает желание Минюста получить информацию о своей деятельности. Вопрос должен быть решен быстро и без неожиданностей, сообщили в Tesla.

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