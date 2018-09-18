ВЦИОМ: россияне предпочитают соцсети художественной литературе

Соцсети для получения новостей чаще всего выбирает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (56%). Около 43% граждан старше 60 лет предпочитают узнавать о последних событиях из СМИ. Люди с неполным высшим образованием как правило, вообще не интересуются новостями. Из данной категории лиц в соцсети для этого заходит 17%, а СМИ читают 24% опрошенных.