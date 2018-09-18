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В Уфе семья с шестилетним мальчиком заблудилась в лесу

18 сентября 2018, 13:06
Спасатели нашли грибников через несколько часов после звонка о помощи.

16 сентября в 20:45 мужчина с супругой и шестилетним сыном, которые собирали грибы в лесу микрорайона Нагаево, обратились в службу спасения, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Когда семья собрала грибы и направилась домой, обнаружилось, что в сумерках это оказалось сделать не так-то просто. «Потеряшки» позвонили в службу спасения и сориентировали сотрудников ПСО, откуда они вошли в лес.

Спасатели разделились на группы и стали искать заблудившихся. Через несколько часов поисков семью обнаружили, вывели из леса и передали родственникам. В медицинской помощи семья не нуждалась.

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