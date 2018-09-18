США введут новые пошлины на продукцию из Китая

По словам Трампа, с начала 2019 года размер пошлин США на китайскую продукцию вырастет до 25%. На этом Вашингтон не остановится. Если Китай и дальше будет вводить ограничения на ввоз продукции американских фермеров и предприятий, то Белый дом вновь повысит пошлины. Дополнительные сборы на китайскую продукцию возрастут до 267 миллиардов долларов.