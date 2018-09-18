США введут новые пошлины на продукцию из Китая

Новые сборы на уровне 10% с продукции из Китая начнут собирать со следующего понедельника. Об этом пишет RNS.
По словам Трампа, с начала 2019 года размер пошлин США на китайскую продукцию вырастет до 25%. На этом Вашингтон не остановится. Если Китай и дальше будет вводить ограничения на ввоз продукции американских фермеров и предприятий, то Белый дом вновь повысит пошлины. Дополнительные сборы на китайскую продукцию возрастут до 267 миллиардов долларов.
Напомним, в июне США обвинили Китай в краже «интеллектуальной собственности и технологий». В адрес Пекина звучали обвинения в применении «недобросовестных торговых практик». Трамп пообещал дать Поднебесной ответ в виде увеличения торговых пошлин на ее продукцию. Размер сборов составил 25% - на сумму 50 миллиардов долларов. Сначала Вашингтон увеличил пошлины товары из Китая на 34 миллиарда долларов, а вскоре и еще на 16 миллиардов долларов. На каждое недружественное действие Пекин отвечал зеркально.