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СМИ: Петр Верзилов мог быть отравлен

18 сентября 2018, 18:27
Во вторник представители берлинской клиники «Шарите» заявили, что участника арт-группы «Война» Петра Верзилова с высокой долей вероятности пытались отравить.

Накануне Верзилова привезли в Германию на лечение. Об этом 18 сентября пишет газета «Известия».

В прошлый вторник Петр Верзилов попал в больницу в прединсультном состоянии. По словам подруги мужчины, он неожиданно начал терять зрение, способность говорить и двигаться.

Российские медики заявили, что у мужчины «острое полиморфное психотическое расстройство», возникшее из-за «сильного эмоционального напряжения».

Близкие Верзилова с диагнозом не согласились и приняли решение отправить его на лечение в Германию. Немецкие врачи сразу же взяли анализы у своего нового пациента. Проведя лабораторные исследования медики пришли к выводу, что оппозиционера могли отравить. В качестве яда было использовано вещество поражающее нервную систему человека.

Напомним, во время своей последней громкой акции Петр Верзилов в полицейской форме выбежал на поле стадиона «Лужники» во время финала ЧМ-2018 между футбольными сборными Франции и Хорватии. Вместе с мужчиной на поле выбежали и три его соратницы - Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Вероника Никульшина.

После задержания молодые люди заявили, что своей акцией они хотели привлечь внимание мировой общественности к нарушениям прав человека в России. Речь идет о большом числе политических заключенных, арестах на митингах, а также тюремных сроках за лайки, публикации и репосты в соцсетях.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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