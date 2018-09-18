С бывшего вице-мэра Уфы сняли судимость

Его задержали сотрудники Управления ФСБ России в марте этого года, когда сотрудник фонда передал ему 1,15 млн рублей. Октябрьский районный суд Уфы признал его в виновным в покушении на мошенничество и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафу в размере 500 тыс. руб. Однако надзорная инстанция посчитала этот приговор слишком мягким и увеличила сумму штрафа в два раза – до 1 млн руб. В конце прошлого года Верховный суд Башкирии согласился с требованием прокуратуры.