С бывшего вице-мэра Уфы сняли судимость

Вступило в законную силу вынесенное 4 сентября текущего года постановление Октябрьского районного суда Уфы об отмене условного наказания и досрочном снятии судимости с бывшего вице-мэра Уфы Ильдара Хасанова. Он был осужден за покушение на мошенничество. Свое ходатайство адвокат объяснил тем, что Ильдар Хасанов уже отбыл половину испытательного срока, возместил полностью ущерб и выплатил штраф и в целом своим поведением доказал свое исправление.
- Постановление суда вступило в законную силу. Судимость с моего подзащитного снята. Это значит, что Илдар Финатович сможет продолжить дальше свою жизнь как полноправный гражданин, - сообщил Медиакорсети адвокат Ильдара Хасанова Николай Вовк.
Напомним, первоначально суд установил, что Хасанов, владея информацией о том, что компания «БашРТС» пожертвовала Военно-спортивному фонду ветеранов служб 18 млн рублей на приобретение уличных тренажеров и на строительство спортивных площадок в республике, решил получить «откат». Для этого он встретился в ноябре прошлого года с директором фонда Виктором Макиным и потребовал 1,8 млн рублей, пригрозив, что иначе сотрудничество будет приостановлено. На самом же деле, как посчитал суд, Хасанов не мог повлиять на решение данного вопроса.
Его задержали сотрудники Управления ФСБ России в марте этого года, когда сотрудник фонда передал ему 1,15 млн рублей. Октябрьский районный суд Уфы признал его в виновным в покушении на мошенничество и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафу в размере 500 тыс. руб. Однако надзорная инстанция посчитала этот приговор слишком мягким и увеличила сумму штрафа в два раза – до 1 млн руб. В конце прошлого года Верховный суд Башкирии согласился с требованием прокуратуры.