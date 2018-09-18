Песков: Кремль взял на контроль ситуацию на выборах главы Приморья

Правительство России примет сторону Центральной избирательной комиссии в вопросе признания легитимности избрания члена «Единой России» Андрея Тарасенко главой Приморья, сказал представитель президента.
Песков добавил, что Кремль не станет оценивать «чистоту выборов» в Приморском крае, так как это обязанность ЦИК. Другие ведомства и организации тоже неспособны дать объективную оценку происходящему, считает чиновник.
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым. Последний очень хочет обсудить ситуацию в Приморском крае с главой государства.
Отметим, что во вторник крайизбирком Приморья вынес вердикт, что на выборах главы региона победил представитель «Единой России» Андрея Тарасенко, набравший 49,55% голосов избирателей, а член КПРФ Андрей Ищенко уступил, получив 48,06% голосов. Многие россияне посчитали, что результаты выборов в Приморском крае были сфальсифицированы.