В центре Уфы мама с малышом провалились в яму

Накануне, 16 сентября, вечером женщина прогуливаясь на улице с двухлетним сыном, буквально «ушла под землю». Ребёнок, сидевший на коляске, полностью оказался под водой, его еле успели спасти. Уже через пару минут после случившегося на место происшествия прибежали люди в оранжевых куртках и начали огораживать опасное место. Семья считает, что виновные должны быть наказаны.
В МУП «Уфаводоканал» объяснили, что по данному адресу произошла утечка воды, в результате чего образовалась просадка грунта. Они отметили, что этот случай будет расследован. В ведомстве также сообщили, что на данный момент просадка грунта и утечка воды устранены.