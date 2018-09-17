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В центре Уфы мама с малышом провалились в яму

17 сентября 2018, 18:19
Произошла утечка воды и в образовавшуюся просадка грунта упала женщина со своим сыном.

Накануне, 16 сентября, вечером женщина прогуливаясь на улице с двухлетним сыном, буквально «ушла под землю». Ребёнок, сидевший на коляске, полностью оказался под водой, его еле успели спасти. Уже через пару минут после случившегося на место происшествия прибежали люди в оранжевых куртках и начали огораживать опасное место. Семья считает, что виновные должны быть наказаны.

В МУП «Уфаводоканал» объяснили, что по данному адресу произошла утечка воды, в результате чего образовалась просадка грунта. Они отметили, что этот случай будет расследован. В ведомстве также сообщили, что на данный момент просадка грунта и утечка воды устранены.

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