В России полицейским запретили скручивать номера с машин

Указ президента должен способствовать снижению уровня коррупции. Нередко сотрудники ДПС снимают номера под самыми разными предлогами. Получалось, что один дорожный полицейский скручивал номер, а второй через несколько километров вновь останавливал эту машину. Водителя отправляли в суд, где лишали прав за езду без номеров. Теперь такого происходить не должно, считает Ольшанский.