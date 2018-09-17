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В России полицейским запретили скручивать номера с машин

17 сентября 2018, 17:50
В субботу президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий сотрудникам полиции снимать номера с автомобилей, которые хотят запретить эксплуатировать.

Эксперты положительно оценивают нововведение. Об этом 17 сентября пишет газета «Известия».

Так вице-президент правозащитной организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский считает, что указ будет полезен. Постановление соответствует с частью 3 статьи 55 Конституции РФ. Из нее следует, что ограничение прав граждан может производиться лишь по федеральному закону.

Указ президента должен способствовать снижению уровня коррупции. Нередко сотрудники ДПС снимают номера под самыми разными предлогами. Получалось, что один дорожный полицейский скручивал номер, а второй через несколько километров вновь останавливал эту машину. Водителя отправляли в суд, где лишали прав за езду без номеров. Теперь такого происходить не должно, считает Ольшанский.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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