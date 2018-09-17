В Кемеровской области мужчина заранее выкопал могилу для бывшей жены

Мужчины даже установили на могиле памятник с фотографией истицы. Об этом 17 сентября пишет газета «Известия».
По версии следствия, могилу женщине выкопал ее бывший муж и сын. Супруги поссорились и разошлись. Муж решил отомстить своей бывшей жене. Помочь ему вызвался сын (пасынок пострадавшей).
Мужчины самовольно выкопали могилу. И установили на ней надгробный камень с фотографией своей родственницы. Когда женщина узнала о могиле для себя она обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов нашли мужчин. Суд приговорил их к выплате штрафа в размере 5 000 рублей. Родственники уже разрыли могилу и убрали памятник.