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В Кемеровской области мужчина заранее выкопал могилу для бывшей жены

17 сентября 2018, 17:47
Под Кемерово суд оштрафовал двух местных жителей, которые заготовили могилу для живой женщины.

Мужчины даже установили на могиле памятник с фотографией истицы. Об этом 17 сентября пишет газета «Известия».

По версии следствия, могилу женщине выкопал ее бывший муж и сын. Супруги поссорились и разошлись. Муж решил отомстить своей бывшей жене. Помочь ему вызвался сын (пасынок пострадавшей).

Мужчины самовольно выкопали могилу. И установили на ней надгробный камень с фотографией своей родственницы. Когда женщина узнала о могиле для себя она обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли мужчин. Суд приговорил их к выплате штрафа в размере 5 000 рублей. Родственники уже разрыли могилу и убрали памятник.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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