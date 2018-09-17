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В Башкирии нашли способ обеспечить проезд лесовозам к «Кроношпану» в любое время года

17 сентября 2018, 16:12
Для этого предлагается внести уфимское производство «Кроношпана» в перечень инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов сообщил о важных событиях, связанных с развитием производства ООО «Кроношпан-Башкортостан».

Как оказалось, внезапно возникшая актуальность данного вопроса связана с тем, что недавно в республике побывал владелец холдинга «Кроношпан» Питер Кайндл, с которым руководство Башкирии весьма подробно обсудило перспективы дальнейшего сотрудничества.

Так, по словам Рустэма Марданова, среди прочих вопросов, требующих срочного решения, во-первых, значится расширение железнодорожных путей в связи с объемом ввозимых и вывозимых грузов в районе «Кроношпана».

До конца сентября также должно быть принято окончательное решение, связанное с введением в эксплуатацию очистных сооружений индустриального парка «Уфимский», что даст возможность «Кроношпану» заработать в полную силу.

Более интересные подробности выяснились при обсуждении темы снабжения «Кроношпана» сырьем. В соответствии с инвестиционным соглашением Башкирия бралась обеспечивать предприятие необходимым объемом сырья, однако пока не смогла выполнить данное обязательство.

- К сожалению, часть сырья «Кроношпан» пока закупает из-за пределов республики. И эту ситуацию нужно исправить. Мы должны поставлять весь объем сырья, необходимый для нормальной работы предприятия, - подчеркнул Рустэм Марданов.

Помимо всего этого, предметом подробного рассмотрения стал вопрос о строительстве дороги для лесовозов и получении на эти цели субсидий от федерального центра. Этим поручено заниматься минлесхозу Башкирии.

Напомним, прошлым летом большой резонанс получила история с массовыми протестами жителей поселка Сарва, которые заявили, что больше не пропустят тяжелые лесовозы через свой поселок, потому что после них дороги оказались совершенно разбиты, а люди отрезаны от мира. После скандала дорога была налажена в кратчайший срок.

Следующая часть совещания, связанная с «Кроношпаном», стала самой неожиданной. По словам Рустэма Марданова, надо решить вопрос с проездом лесовозов в период ограничений в весенний и осенний периоды по дорогам общего пользования. Эти ограничения введены соответствующими решениями властей.

- Чтобы обеспечить проезд, рекомендовано компании «Кроношпан» провести процедуру включения инвестпроектов по производству древесно-стружечных плит и ламинированных ДСП в перечень инвестпроектов в области освоения лесов. Пока такая работа не проведена, но возможность такая имеется, - уточнил Рустэм Марданов.

Еще одной актуальной новостью из области освоения лесов стало сообщение о предоставлении субсидий на приобретение лесовозной техники частным предпринимателям.

Таким образом можно уверенно сделать вывод, что для работы компании «Кроношпан» в Башкирии будут созданы максимально комфортные условия.

Примечательно, что на протяжении нескольких лет экологи и общественники активно протестовали против строительства данного предприятия в Башкирии, опасаясь ухудшения экологической ситуации в регионе. Противостояние продолжается до сих пор, но уже больше в судебной плоскости.

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#Новости#Экология#Татьяна Майорова,#Экономика
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