В Башкирии нашли способ обеспечить проезд лесовозам к «Кроношпану» в любое время года

Напомним, прошлым летом большой резонанс получила история с массовыми протестами жителей поселка Сарва, которые заявили, что больше не пропустят тяжелые лесовозы через свой поселок, потому что после них дороги оказались совершенно разбиты, а люди отрезаны от мира. После скандала дорога была налажена в кратчайший срок.