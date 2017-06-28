Как башкирское село оказалось в изоляции из-за поставок «Кроношпану»

Дорога до поворота на Сарву занимает около двух часов, из них час едем по идеальному асфальту, положенному в прошлом году в Иглинском районе. В Красной горке сворачиваем в сторону Вознесенского и скорость резко падает, крупный щебень не даёт ехать быстрее двадцати километров в час. На повороте в Сарву встречаем первый лесовоз, водитель останавливается и строго, но с улыбкой отчитывает нас за вышедший на телеканале «Россия 1» сюжет, в котором, по его словам, он «вышел не очень». С ним мы встретимся позже еще раз.