mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Кроношпану» предложили не рассчитывать на преференции власти, а учитывать интересы общества

27 февраля 2014, 17:30
В минувшую среду в Уфе на площадке общественной палаты РБ состоялось расширенное заседание рабочей группы, созданной полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем. Обсуждался вопрос с ситуацией вокруг строительства в Уфе деревообрабатывающего завода «Кроношпан». Вниманию общественности были представлены результаты независимой экологической экспертизы, проведенной ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО». Специалисты заявили: угрозу экологической безопасности города «Кроношпан» не несет.

Бег по кругу















Новые мифы «Кроношпана»











Решать будет республика












Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48