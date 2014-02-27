«Кроношпану» предложили не рассчитывать на преференции власти, а учитывать интересы общества

В минувшую среду в Уфе на площадке общественной палаты РБ состоялось расширенное заседание рабочей группы, созданной полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем. Обсуждался вопрос с ситуацией вокруг строительства в Уфе деревообрабатывающего завода «Кроношпан». Вниманию общественности были представлены результаты независимой экологической экспертизы, проведенной ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО». Специалисты заявили: угрозу экологической безопасности города «Кроношпан» не несет.