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Экологи из Уфы требуют экспертизу всех объектов Кроношпана

20 апреля 2018, 16:29
Жители Уфы направили заявление в адрес Президента РФ, Главы РБ и Контрольно-счетной Палаты РБ. Об этом в соцсетях сообщает лидер регионального отделения ”Зеленой лиги" Тамара Хабибуллина.

Уфимцы просят провести экологическую экспертизы в отношении всех объектов, которые запланировано построить на территории индустриального парка «Уфимский». По их мнению, строящиеся очистные не предназначены для очистки промышленных стоков и от этого пострадает весь город.

Такой вывод был сделан после изучения проектной документации очистных сооружений, которая появилась на сайте госзакупок. Подозрения жителей подтвердил эксперт в области водоснабжения и водоотведения Владимир Назаров. Ученый Уфимского государственного нефтяного университета раскритиковал проект и признал его неэффективным.

По его мнению, запланированные очистные сооружения не будут очищать от тяжелых металлов, формальдегидов и других химических соединений, и опасные промышленные стоки, включающие химические соединения и формальдегид от индустриального парка "Уфимский", будут сбрасываться в сети МУП "Уфаводоканала", что могут создать угрозу отравления водоснабжения столицы.

“В настоящее время на территории индустриального парка в нарушение ст. 3 Закона о государственной экологической экспертизы возводятся комплектные линии ОСБ и МДФ, являющиеся объектами ГЭЭ согласно ст. 11 Закона, что следует из письма Росприроднадзора России от 01.02.2018 года за № АС-09-05-32/1943», - сообщается также в письме.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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