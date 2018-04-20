Экологи из Уфы требуют экспертизу всех объектов Кроношпана

По его мнению, запланированные очистные сооружения не будут очищать от тяжелых металлов, формальдегидов и других химических соединений, и опасные промышленные стоки, включающие химические соединения и формальдегид от индустриального парка "Уфимский", будут сбрасываться в сети МУП "Уфаводоканала", что могут создать угрозу отравления водоснабжения столицы.