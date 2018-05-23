В Уфе суд вынес решение по делу о гибели рабочего на «Кроношпане»

Сегодня, 23 мая, судья Уфимского районного суда Анна Вольцова вынесла решение по иску от дочери 58-летнего рабочего, погибшего прошлым летом на территории ООО «Кроношпан-Башкортостан». В своем иске она требовала компенсацию морального и материального вреда с ООО «Кроношпан Башкортостан» и фирмы «Клининг Комфорт», погрузчик которой сбил насмерть рабочего в процессе вывоза технологической щепы с территории комбината.

В итоге суд оценил сумму морального вреда в 250 тысяч рублей а материального – в 70 тысяч рублей, сопоставив ее с затратами, понесенными семьей погибшего человека в ходе его похорон. Истцы сообщили, что не довольны решением суда и будут его опротестовывать.

- Будучи слушателями по делу, мы узнали, что дочь погибшего Ольга Янгирова вскоре после трагедии в августе 2017 года обращалась в прокуратуру Башкирии с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Кроношпан-Башкортостан». Однако уголовное дело до сих пор не заведено. В настоящее время она намерена обжаловать ответ прокуратуры в Генпрокуратуре России. При этом она теперь сможет опираться на решение Уфимского районного суда, которое, по сути, доказало вину предприятия, - сообщила Медиакорсети общественница Тамара Хабибуллина.

По словам общественницы, дочь погибшего недоумевает, почему суд признал невиновным фирму «Клининг Комфорт», хотя ранее составленным актом была признана вина обеих организаций. Акт был составлен в августе 2017 года по форме Н-1.

Напомним, ЧП произошло 3 августа прошлого года, когда водитель автопогрузчика разгружал опилки на рабочей площадке завода «Кроношпан-Башкортостан». При этом водитель не убедился, что поблизости есть люди и стал совершать маневр, сбив 58-летнего рабочего, который скончался на месте происшествия.