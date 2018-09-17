«Он пытался заломать мне руки»: В Уфе участковый напал на девушку

- 1 марта текущего года в отделение полиции 8 обратилась уфимка, которая сообщила, что ее избила мать. Прибывший на место участковый полицейский принял ее заявление. В ходе проверки было получено заявление также от матери этой девушки, которая сообщила, что дочь пыталась ее задушить во время ссоры. Дознаватели возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ против потерпевшей девушки, так как судебно-медицинская экспертиза подтвердила слова пожилой женщины и на ее шее были найдены следы удушья. Следователь дал поручение участковому поручить повестки женщинам на явку к нему. По заявлению уфимки о нападении участкового на нее была проведена проверка. В действиях участкового ничего противоречащего законодательству не обнаружено. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд, - рассказали нам в ведомстве.