«Он пытался заломать мне руки»: В Уфе участковый напал на девушку

Жительница уфимского микрорайона Сипайлово Айгуль Аминева в апреле этого года поссорилась со своей матерью. Во время конфликта женщина нанесла своей дочери удар, и Айгуль получила сотрясение головного мозга. Обе женщины одновременно вызвали участкового полицейского.
Приехавший вскоре сотрудник правоохранительных органов посоветовал Айгуль не писать заявления против матери, несмотря на полученную травму. Он пообещал ей поговорить с женщиной и успокоить ее.
- Однако через какое-то время стало известно, что уголовное дело было возбуждено против Айгуль, - рассказывает адвокат Аминовой Дмитрий.
Через несколько месяцев Айгуль со своим двухлетним ребенком вышла на улицу из дома подруги, где временно остановилась после ссоры с матерью. В это время к ней подошел тот самый участковый полицейский и попросил подписаться на документе об отказе от медицинской экспертизы. Девушка отказалась от этого и, по словам Айгуль, участковый трижды попытался ее заставить, применив силу. Девушка, вырвавшись от рук мужчины, со своим ребенком забежала в ближайшее отделение судебных приставов.
Участковый последовал за ней. Здесь было записано следующее видео, где полицейский на вопрос приставов, почему он так поступает, отвечает: "Сроки жмут". Также он признается, что у него нет повестки либо другого документа.
- Таким образом, было нарушено конституционное право Айгуль на защиту. Прежде чем подписать, Айгуль должна полностью ознакомиться с документом, а потом уже решить, отказываться ей от экспертизы или нет, - рассказывает адвокат девушки.
В пресс-службе МВД республики так прокомментировали этот инцидент:
- 1 марта текущего года в отделение полиции 8 обратилась уфимка, которая сообщила, что ее избила мать. Прибывший на место участковый полицейский принял ее заявление. В ходе проверки было получено заявление также от матери этой девушки, которая сообщила, что дочь пыталась ее задушить во время ссоры. Дознаватели возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ против потерпевшей девушки, так как судебно-медицинская экспертиза подтвердила слова пожилой женщины и на ее шее были найдены следы удушья. Следователь дал поручение участковому поручить повестки женщинам на явку к нему. По заявлению уфимки о нападении участкового на нее была проведена проверка. В действиях участкового ничего противоречащего законодательству не обнаружено. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд, - рассказали нам в ведомстве.
После того, как девушка пожаловались в правоохранительные органы на действия участкового, у того задним числом появилась повестка и другие документы. "Он успел забыть, о чем на видео говорил", - рассказывает Айгуль.
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