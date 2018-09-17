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Мэй: выход Великобритании из Евросоюза может пройти лишь по одному проекту

17 сентября 2018, 17:49
По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, альтернативой ее проекта Brexit может быть только его полное отсутствие.

Глава британского правительства считает, что других вариантов нет. Об этом 17 сентября пишет газета «Известия».

Членам парламента придется выбирать либо поддержать мой проект, либо вовсе отказаться от выхода из ЕС, заявила Мэй в понедельник эфире «Би-би-си».

Сегодня же в газете Times появилась статья о тайном плане представителя от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье создать беспрепятственную ирландскую границу. Количество проверок на ней должно быть минимизировано.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся два года назад. За Brexit высказались 51,9% жителей страны. Власти Великобритании планируют официально выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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