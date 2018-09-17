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Издание Time продают за 190 миллионов долларов

17 сентября 2018, 16:03
Компания Meredith Corporation из США продает гендиректору Salesforce Марку Бениоффу и его жене Линн журнал Time.

Сумма сделки составит 190 миллионов долларов. Об этом пишет RNS.

В Meredith Corporation рассказали о подписании заключительного соглашения о продаже Time. Марк и Линн Бениофф расплатятся за журнал денежными средствами.

Приобретение Бениофф не связано с Salesforce. Новые владельцы не будут вмешиваться в редакционную политику журнала. Прежнее руководство издания останется на своих местах.

Отметим, что в начале нынешнего года Meredith Corporation приобрела издательский дом Time Inc. Именно он печатает журналы Time, Sports Illustrated, People, Fortune и другие. Общая стоимость сделки достигла 2,8 миллиарда долларов.

По данным New York Times продажа Time Inc. связана со снижением его выручки. На это повлиял недостаточный уровень диджитализации. За последние годы издательский дом получает мало прибыли от рекламы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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