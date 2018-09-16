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В Башкирии после столкновения двух иномарок ребенка выкинуло из машины

16 сентября 2018, 15:06
Малыша госпитализировали на реанимобиле.

Накануне, 15 сентября, серьезное ДТП произошло в центре города Сибая. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП на дорогах. Сибай и Зауралье».

По словам свидетелей, два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улиц 40 лет Октября и Крупской. «Логан» мчался на скорости под 90 км/час, когда влетел в другую иномарку, которой управляла женщина. Удар оказался настолько сильным, что из второй машины выпал ребенок. Уточнить возраст ребенка пока не удалось.

Он получил серьезные травмы, но, к счастью, остался жив. Малыш был госпитализирован на реанимобиле.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

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