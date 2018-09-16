В Башкирии после столкновения двух иномарок ребенка выкинуло из машины

По словам свидетелей, два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улиц 40 лет Октября и Крупской. «Логан» мчался на скорости под 90 км/час, когда влетел в другую иномарку, которой управляла женщина. Удар оказался настолько сильным, что из второй машины выпал ребенок. Уточнить возраст ребенка пока не удалось.