Уфимцам предлагают ехать на работу на велосипедах и получить сувениры

На завтра, на 17 сентября, в Уфе намечено проведение веселой экологической акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщили в администрации города.
Тем, кто будет передвигаться по городу на велосипеде, организаторы акции приготовили в порядке поощрения сувениры. Если велосипедисты с 7.00 до 12.00 подъедут к так называемым энерготочкам, призы им гарантированы.
Промостойки будут расположены по следующим адресам:
- остановка «Аграрный университет»;
- перекресток улиц М. Жукова и Ю. Гагарина;
- перекресток улиц Первомайской и Ульяновых.