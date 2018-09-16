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Уфимцам предлагают ехать на работу на велосипедах и получить сувениры

16 сентября 2018, 15:30
Приятные подарки можно будет получить в первой половине дня.

На завтра, на 17 сентября, в Уфе намечено проведение веселой экологической акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщили в администрации города.

Тем, кто будет передвигаться по городу на велосипеде, организаторы акции приготовили в порядке поощрения сувениры. Если велосипедисты с 7.00 до 12.00 подъедут к так называемым энерготочкам, призы им гарантированы.

Промостойки будут расположены по следующим адресам:

- остановка «Аграрный университет»;

- перекресток улиц М. Жукова и Ю. Гагарина;

- перекресток улиц Первомайской и Ульяновых.

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