По Уфе прошел парад новоиспеченных студентов

Накануне, 15 сентября, в Уфе состоялся уже ставши традиционным парад первокурсников, который в этот день проходил по всей стране.
Основные мероприятия на сей развернулись на площади в парке «Ватан». Участниками торжественной церемонии в Уфе стали более 10 тысяч студентов вузов и ссузов. Для главных героев торжества устроили телемост с организаторами общероссийского Парада в Москве, концерт коллективов художественной самодеятельности вузов Республики Башкортостан, летний кубок КВН.
Центральным событием мероприятия стало вручение целого набора символов – большого студенческого билета, такой же зачетной книжка и даже фрагмента «гранита науки», который вчерашним школьникам предстоит «грызть» уже будучи студентами, а также ключа к знаниям.
- Уфа – один из самых молодых городов в России. В столице проживает порядка 450 тысяч человек моложе 35 лет. Вы – будущее нашего города, республики и страны. Уверен, что вы станете настоящими профессионалами своего дела, способными генерировать новые идеи и совершать преобразования, делать нашу страну успешной и процветающей! Любви, счастья и здоровья, - отметил в своем выступлении глава города Ирек Ялалов.
Праздник продлился не очень долго. В этот же день часть студентов более старших курсов успела принять участие в экологической акции «Моя республика» в Парке нефтехимиков в черниковке. Чуть позже уставшие ребята также присоединились к первокурсникам.