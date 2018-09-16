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По Уфе прошел парад новоиспеченных студентов

16 сентября 2018, 12:00
Вчерашние школьники, поступившие в вузы республики, отметили свой первый студенческий праздник.

Накануне, 15 сентября, в Уфе состоялся уже ставши традиционным парад первокурсников, который в этот день проходил по всей стране.

Основные мероприятия на сей развернулись на площади в парке «Ватан». Участниками торжественной церемонии в Уфе стали более 10 тысяч студентов вузов и ссузов. Для главных героев торжества устроили телемост с организаторами общероссийского Парада в Москве, концерт коллективов художественной самодеятельности вузов Республики Башкортостан, летний кубок КВН.

Центральным событием мероприятия стало вручение целого набора символов – большого студенческого билета, такой же зачетной книжка и даже фрагмента «гранита науки», который вчерашним школьникам предстоит «грызть» уже будучи студентами, а также ключа к знаниям.

- Уфа – один из самых молодых городов в России. В столице проживает порядка 450 тысяч человек моложе 35 лет. Вы – будущее нашего города, республики и страны. Уверен, что вы станете настоящими профессионалами своего дела, способными генерировать новые идеи и совершать преобразования, делать нашу страну успешной и процветающей! Любви, счастья и здоровья, - отметил в своем выступлении глава города Ирек Ялалов.

Праздник продлился не очень долго. В этот же день часть студентов более старших курсов успела принять участие в экологической акции «Моя республика» в Парке нефтехимиков в черниковке. Чуть позже уставшие ребята также присоединились к первокурсникам.

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