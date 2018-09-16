По Уфе прошел парад новоиспеченных студентов

- Уфа – один из самых молодых городов в России. В столице проживает порядка 450 тысяч человек моложе 35 лет. Вы – будущее нашего города, республики и страны. Уверен, что вы станете настоящими профессионалами своего дела, способными генерировать новые идеи и совершать преобразования, делать нашу страну успешной и процветающей! Любви, счастья и здоровья, - отметил в своем выступлении глава города Ирек Ялалов.